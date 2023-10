Neuer Krimi spielt in Düsseldorf-Benrath Autorin schreibt zweiten Düsseldorf-Krimi

Der Erfolg ihres Erstlings freut die Autorin. „Das Buch wurde häufig verschenkt,“, sagt sie. Manche erzählten ihr, dass sie die Orte, Geschäfte und Kneipen kannten und einige sind sogar die im Buch beschriebenen Wege nachgegangen. Sie kommt aus dem Düsseldorfer Süden, wuchs in Benrath auf, besuchte das Annette-Gymnasium, studierte Germanistik und Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität und bezog ihre ihre erste Wohnung in Urdenbach. Mit ihrer Familie lebt sie heute im Siegerland. Schon ihr erster Krimi spielte in der alten Heimat. „Und fort bist du“ gab sie selbst heraus.