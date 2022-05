Lesungen in Düsseldorf : Autor Martin Walker stellt in Garath seinen neuen Krimi vor

Düsseldorf Die Inhaberinnen der Buchhandlung Dietsch in Benrath haben den schottischen Schriftsteller eingeladen. Die Lesung findet in der Schule Stettiner Straße statt.

Die Buchhandlung Dietsch an der Hauptstraße in Benrath hat für die kommenden Wochen einige Aktionen für Bücherfans. „Wir freuen uns zu Anfang sehr auf ein echtes Highlight “, sagen Claudia Hoferer und Nicole Albrecht und berichten, dass der schottische Autor Martin Walker am Freitag, 6. Mai, aus seinem Buch „Tête-à-Tête“ lesen wird. Die Geschichte: Die Leiche eines jungen Mannes wurde im Wald gefunden, aber nie identifiziert. Bei einem Besuch im Museum erfährt Polizist Bruno von einem Verfahren, mit dem sich aus Knochenfunden ein Bild des menschlichen Körpers rekonstruieren lässt. Nun kann die Suche nach dem Mörder beginnen. Das Besondere bei dieser Lesung: Walker spricht zwar Deutsch, aber die Profi-Sprecherin Anja Scheuermann wird die deutschen Passagen lesen. Die Veranstaltung findet in der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße statt, Beginn ist um 20 Uhr.