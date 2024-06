Mitmachprojekt für Düsseldorfer Eltern Koffer voller Träume

Was will ich meinem Kind mit auf den Weg durchs Leben geben? Diese Frage beschäftigte Eltern jetzt in einem gemeinsamen Mitmach-Projekt, das die Familienbildungsstätte des ASG-Bildungsforums mit dem katholischen Familienzentrum und den Kindertagesstätten in Wersten, Itter und Himmelgeist sowie dem Caritas-Stadtteilladen Wersten und der katholischen Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen initiiert hatte. Für die Lebensreise ihrer Kinder packten die Eltern dabei symbolische Koffer, die jetzt als Fotos und mit Briefen kombiniert in St. Maria Rosenkranz ausgestellt werden.