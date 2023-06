Talentschau Ausstellung: Das Schloß-Gymnasium kann auch Kunst

Vor der eigentlichen Kunstausstellung gab es noch einen Abriss über das, was sich am Schloß-Gymnasium tut in Sachen Musik, Tanz und Performance. Die Schulband intonierte unter Leitung von Mira Chatty unter anderem den Wende-Klassiker „Wind of Change“, die Shiny Stars sangen „Shine like a diamond“ und eine Dia-Show zeigte auch die weniger funkelnden Plätze in Schulumfeld und Alltag. Durch das kleine Bühnenprogramm führte das Moderatorinnen-Trio Ikram Bardaa, Khadija Ben El Caid und Lara Jaza aus der 9d. Und die Mädchen luden dazu ein, sich inspirieren zu lassen von der Vielfalt der gezeigten Exponate.