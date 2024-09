Für langjähriges Engagament Archivleiter Sauer wird von der BV 9 gewählt

Natürlich bekam er die Ehrennadel nicht für diese Funktion, wohl hat er aber seit seiner Pensionierung die Liebe zur Historie weiter betrieben: Seit 2007 leitet er das Benrather Heimatarchiv, das in die Heimatgemeinschaft Groß-Benrath integriert ist. Aber Sauer schaut in seinem Engagement nicht nur zurück in die Geschichte. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm, junge Menschen daran zu erinnern, was während des Nazi-Regimes in Deutschland und auch hier vor Ort mit den Juden passierte. Gemeinsam mit dem CDU-Ratsherrn Peter Labouvie brachte er die Planungen für den Lilli-Marx-Raum im Bürgerhaus Benrath voran. Marx war Jüdin und kam nach dem Krieg mit ihrem Mann Karl Marx nach Benrath, um hier die Jüdische Wochenzeitung zu gründen. Schüler vieler Schulen sollen diesen künftig mit Leben füllen.