Schule in Benrath : Annette-Gymnasium feiert Erweiterung

INFO

Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium an der Brucknerstraße 19 besuchen derzeit 983 Schüler in 24 Klassen und in den drei Jahrgangsstufen der Oberstufe. Seit dem Schuljahr 2015/16 ist das Gymnasium fünfzügig.

Mit dem Anbau dazugekommen sind im Bereich der Außenanlagen zwölf zusätzliche PKW-Stellplätze. Aufgrund der erhöhten Schülerzahl wurden zudem 110 weitere Fahrradstellplätze geschaffen.