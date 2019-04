Hochwertige Stauden : Große Börse für Flora-Fans

Wersten Viele Neugierige kamen zur Pflanzenbörse im Botanischen Garten der Uni.

Vor der Orangerie des Botanischen Gartens der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) wartet am Sonntag kurz vor 14 Uhr eine endlose Schlange von Menschen. Ausgerüstet mit Taschen, Kartons und Körben warten sie darauf, dass die Frühjahrspflanzenbörse öffnet. Als es soweit ist, setzt ein wahrer Ansturm auf den Innenhof der Orangerie ein. Hier stehen ordentlich aufgereiht Stauden und Kräutersetzlinge. „Ich glaube, so viele Besucher habe ich noch nie gesehen“, staunt Sabine Etges, Kustodin des Botanischen Gartens. Seit rund 20 Jahren wird die beliebte Börse veranstaltet. Zusätzlich bietet eine Imkerin Honigprodukte von heimischen Bienen und die Abfall-Spezialisten von der Awista informieren über Kompostierung.

Der Menschen-Strom in den Innenhof ebbt auch am Sonntagnachmittag nicht ab, und die ehrenamtlichen Kassierer vom Freundeskreis haben alle Hände voll zu tun. „Sie erklären jedem Besucher, was seine Auswahl wert wäre, und der Besucher gibt, wenn er will, eine freiwillige Spende“, sagt Etges. Der Freundeskreis unterstützt mit den Erlösen wichtige Projekte. „Aktuell müssen wir den Alpengarten neu gestalten, und der Freundeskreis steuert über 60.000 Euro bei“, freut sich die Kustodin.