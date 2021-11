Besondere Angebote an Düsseldorfer Schule : Am Schloß-Gymnasium gibt es wieder Mint-Tage

Düsseldorf Mit besonderen Formaten soll die Lust der Schüler an Naturwissenschaften geweckt werden. Dazu gehört zum Beispiel ein eigener Youtube-Kanal.

(RP) Die beiden Schloß-Gymnasiasten Linus und Eliana aus den Klassen 8 und 9 sind schon sehr gespannt, welche Zukunftstechnologien bei den so genannten Mint-Tagen an ihrer Schule in Benrath in der Zusammenarbeit mit dem zdi Düsseldorf angeboten werden. „Endlich wieder zusammen experimentieren, statt alleine am Küchentisch“, freut sich ihr Mitschüler Moritz, und auch Eliana betont, wie viel Spaß es macht, sein eigenes 3D-Produkt zu programmieren. „Das hat allen im Pandemiejahr besonders gefehlt“, erklärt Kathrin Marquardt, „aber jetzt sind wir wieder zurück in der Zukunft.“ Die leidenschaftliche Naturwissenschaftlerin organisiert die Tage zu Themen aus den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wie 3D-Druck, regenerative Energien, Spielprogrammierung und App-Entwicklung.