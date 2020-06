Die Aktion in ganz Düsseldorf startet am 30. Juni : Schloss Benrath ist beim Heimatsommer dabei

Auch die Museen von Schloss Benrath nehmen am Düsseldorfer Heimatsommer teil Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Wegen Corona werden in diesem Jahr viele Düsseldorfer den Urlaub in der eigenen Stadt verbringen. Deswegen hat die Stadtverwaltung mit all ihren Töchtern ein buntes Programm für dich zusammengestellt: kulturell, sportlich und familiär – hier ist für jeden etwas dabei.

Auch Schloss Benrath mit seinen Museen macht mit beim Düsseldorfer Heimatsommer vom 30. Juni bis 11. August. Die Stiftung bietet zwei vielseitige Ferienaktionen an, bei denen für alle etwas dabei ist. Mit dem Heimatsommer-Ticket haben die Besucher während der ganzen Sommerferien freien Eintritt in das Museum für Europäische Gartenkunst und das Naturkundemuseum. Außerdem gibt es eine Familienführung und eine Museumswerkstatt mit Naturspielen.

Eine leckere Verpflegung für ein entspanntes Picknick im Schlosspark steht für alle Teilnehmer bereit, und ein spannendes Familienheft für das Naturkundemuseum gibt es gratis dazu. Das Heimatsommer-Ticket ist über die Stiftungs-Homepage oder direkt im Museumsshop erhältlich. Für alle, die heute oder morgen zuschlagen, gibt es einen Rabatt von zehn Prozent auf jedes gekaufte Ticket.

Im Heimatsommers haben Besucher auf Schloss Benrath außerdem die Möglichkeit, im Juli und August private Gruppenführungen durch das Corps de Logis zu einem Preis zu buchen. Wer schon immer mal ganz privat durch das schöne Schloss streifen wollte, kommt hier voll auf seine Kosten.

Die Stiftung hat umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Es gelten die Vorkehrungen der Coronaschutzverordnung, wie Maskenpflicht in allen Gebäuden und die Einhaltung des empfohlenen Sicherheitsabstandes von 1,50 Meter.