Zustandsbewertung : 13 Straßen müssen repariert werden

Die Benrodestraße gehört zu den am sträksten beschädigten Straßen in den südlichen Stadtteilen. Foto: RP/Dominik Schneider

Die meisten Straßen im Düsseldorfer Süden sind in annehmbarem Zustand. Doch hier und da gibt es Schäden, die dringend behoben werden müssen. Wann das geschehen wird, steht in den meisten Fällen noch nicht fest.

Düsseldorf-Süd Die Benrodestraße ist eine ruhige Wohnstraße in Benrath. Die Kleinstraße führt durch ein Industriegebiet. Die Nikolausstraße verläuft in Himmelgeist in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Aber eines haben diese drei Straßen gemeinsam: Ihre Fahrbahn ist in einem sehr schlechten Zustand, und sie stehen auf einer Liste von Straßen im Düsseldorfer Süden, bei denen ein Gutachten Handlungsbedarf festgestellt hat.