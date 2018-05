Benrath: 0:11-Debakel für die Werstener beim FC Tannenhof

Benrath Viele Jugendteams konnten am vergangenen Spieltag überzeugen. Keinen Erfolg hatten die B-Junioren aus Wersten.

Am vergangenen Wochenende konnte so manches Team aus Düsseldorf in den Jugendklassen durchaus überzeugen. Für die A-Junioren des TSV Urdenbach lief es allerdings nicht so gut.