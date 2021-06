Verkehrsplanungen in Düsseldorf : Bau des RRX nimmt die nächste Hürde

Düsseldorf Bei zwei Bauabschnitten des Rhein-Ruhr-Express (RRX) wurden Planungsschritte abgeschlossen. Kritik gibt es weiterhin von der Bürgerinitiative Angermund.

In dem Abschnitt zwischen Wehrhahn und Unterrath sind im Wesentlichen nur punktuelle Maßnahmen geplant, weil die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Flughafen bereits sechs Gleise umfasst. So müssen ein Gleis und Weichen auf der Westseite des Bahnhofs Derendorf zur Überholung von Güterzügen gebaut werden. Am Derendorfer Bahnhof sollen auf der Ostseite auf einer Länge von 700 Metern abschnittsweise auch neue, sechs Meter hohe Schallschutzwände errichtet werden. Die zweite Maßnahme besteht aus einer Gleisanpassung auf einer Länge von 110 Metern auf einer Strecke, die durch den Güterbahnhof Derendorf nördlich der Grashofstraße führt. Die Planung hatte ursprünglich auch den Rückbau von sechs Weichen im Bereich des S-Bahnhofs Unterrath zum Gegenstand, diese bleiben jedoch in ihrem Bestand erhalten und werden nicht zurückgebaut.