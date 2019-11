Vorweihnachtszeit in Düsseldorf : Wo es Selbstgemachtes gibt

Vorweihnachtszeit in Düsseldorf

Mitte/West An diesem Wochenende starten die ersten Basare. Traditionell werden für einen guten Zweck selbst hergestellte Weihnachtsartikel verkauft.

Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Heilige Dreifaltigkeit richtet gemeinsam mit den muttersprachlichen Gemeinden aus Ghana, Italien und der Ukraine am Sonntag, 24. November ab 12 Uhr einen internationalen Adventsbasar im Pfarrzentrum Heilige Dreifaltigkeit, Becherstraße 25, aus.

Golzheim Die Tersteegen-Kirchengemeinde lädt am Samstag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr in und um die Kirche am Tersteegenplatz ein. Live zu erleben sind dort der Ü60 Rock-Chor Forever Young, der Kammerchor Stockum sowie die Musik-Combo Bröchler. Um 16 Uhr gibt es ein offenes Adventssingen.