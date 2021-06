Politik in den Stadtteilen : Denkmalgeschütztes Ballhaus soll zum Restaurant werden

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 5 befasst sich mit zahlreichen Bauprojekten. Darunter sind der Umbau des Ballhauses sowie Anträge für diverse Wohngebäude.

1. Die Bezirkspolitiker müssen in der Sitzung wieder über mehrere Bauanträge für Wohnhäuser entscheiden. Darunter sind auch Anträge für Projekte in Kalkum und Lohausen. In der Vergangenheit haben sich die Politiker damit schwer getan, da dort Gebiete seit einiger Zeit stark nachverdichtet werden, was den Charakter der Straßen verändert und zu Parkproblemen führt. Um mehr Einfluss nehmen zu können, hat das Gremium deshalb im Oktober die Verwaltung einstimmig gebeten, Vorschläge zu präsentieren, wie der dörfliche Charakter von Kalkum und Lohausen erhalten werden kann.