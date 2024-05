Kommen und Gehen Auf dem Benrather Markt gibt es jetzt südländische Feinkost

Mit leerem Magen sollte man donnerstags in Benrath und freitags in Garath nicht den Marktstand von Berkay Yildirim aufsuchen. Denn dort steht eine Leckerei neben der anderen, so dass die Auswahl schwerfällt. Auch für Veganer und Vegetarier bietet „Premium Feinkost“ was. Seit rund acht Wochen steht der 20-Jährige immer donnerstags von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Benrath. Diesen Tipp bekam er von seinen Markthändlerkollegen in Garath. Dort bereichert er das Sortiment immer freitags – schon seit knapp vier Monaten. Inzwischen ist Yildirim zufrieden: „So langsam hat sich das Angebot herumgesprochen.“