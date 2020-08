Wohnungsbau in Düsseldorf : Neue Entscheidung über Wohnungsbau

Angermund Ohne Gründe zu nennen wurde die Bauvoranfrage für mehrere Wohnhäuser an der Rahmer Straße von der Bezirksvertretung abgelehnt. Das soll nicht rechtens sein, weshalb nun in einer Sondersitzung das Projekt erneut auf der Tagesordnung steht.

Auf Wunsch der SPD und der FDP wurde in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 5 (BV) über ein Bauvorhaben in geheimer Abstimmung entschieden. Die Bauvoranfrage für die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern und Doppelhaushälften an der Rahmer Straße 36 bis 42a wurde dabei abgelehnt. Dieser Entschluss wurde nun von Oberbürgermeister Thomas Geisel beanstandet, da damit geltendes Recht verletzt würde. Die BV muss deshalb in einer Sondersitzung erneut über das Projekt beraten.

Geplant sind zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit begrünten Flachdächern und vier eingeschossige Doppelhaushälften mit Satteldächern im rückwärtigen Grundstücksbereich. Die für die Realisierung vorgeschriebenen 16 Stellplätze werden in einer Tiefgarage sowie in Garagen nachgewiesen. Weiterhin sind Parkplätze entlang der Zufahrtsstraße geplant. Für das Bauland gibt es keinen Bebauungsplan. Deshalb orientieren sich die Planungen an der Bebauung im Umfeld. „Die geplanten Höhen, auch die Firsthöhen der rückwärtigen Gebäude, finden sich in den unmittelbar angrenzenden Grundstücken wieder. Das Vorhaben fügt sich in die Umgebungsbebauung ein, daher bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken gegen die Erteilung des Vorbescheides“, heißt es in der Bauvoranfrage.