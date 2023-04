Sportplätze in Düsseldorf Kunstrasen für TV Angermund

Beheimatet ist der Verein auf der 1986 errichteten Bezirkssportanlage am Freiheitshagen. Und dort ist das einzige zur Verfügung stehende Fußballspielfeld längst an seine Kapazitätsgrenzen gekommen, weshalb der Trainingsbetrieb nur eingeschränkt stattfinden kann. Das hat dazu geführt, dass bereits zahlreiche Kinder und Jugendliche zu anderen Vereinen abgewandert sind, aufgrund der Stadtrandlage überwiegend zu Duisburger Vereinen. Eine Erweiterung der Sportanlage wurde zwar geprüft, ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht machbar. „Als Minimallösung wird jetzt ein Umbau des vorhandenen Kunststoffkleinspielfeldes in Kunstrasen angestrebt. Hier könnte dann zumindest der Trainings- und Spielbetrieb der F- und der G-Jugend (Bambini) durchgeführt werden“, hat die Verwaltung nun in der Bezirksvertretung 5 mitgeteilt.