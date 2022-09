Schützenfest in Angermund : Schützen eröffnen ihr Fest mit einem bayerischen Abend

Beim Festzug der Bruderschaft in Angermund präsentieren sich traditionell auch ungewöhnliche Gruppen. Foto: Julia Brabeck (brab)

Düsseldorf Eröffnet wird das Angermunder Schützenfest bereits am Freitag. Samstag wird beim Festball in diesem Jahr auf Reden verzichtet.

In diesem Jahr feiern die Angermunder ein besonders langes Schützen- und Volksfest. Vor der eigentlichen Eröffnung am Samstag, 10. September, findet am Freitag ab 19 Uhr im kleinen Festzelt am Hochschießstand ein „Bayerischer Abend“ statt. Für die musikalische Stimmung sorgt die „Musikkapelle Stein“. Der Eintritt für diesen Abend beträgt fünf Euro. An allen anderen Schützenfesttagen ist aber sonst freier Eintritt zu den vielen Veranstaltungen.

Die Bruderschaft Angermund hat die schwierige Corona-Zeit genutzt, um in verschiedenen Arbeitsgruppen ein Zukunftskonzept zu erarbeiten. Für das diesjährige Fest vom 9. bis 12. September werden schon erste Änderungen im Programmablauf umgesetzt, um die Attraktivität der Feier noch zu erhöhen. Dazu gehört beispielsweise ein deutlich anderer Ablauf beim „Festball für die Angermunder Bürger und ihre Gäste“ am Sonntagabend. So wird es an diesem Abend keine Reden oder Ehrungen geben und die Gäste können sich zwanglos unterhalten oder zur Livemusik der Band „Farbton“ tanzen. Der Abend wird nur unterbrochen durch eine Darbietung des Spielmannszuges Angermund, den Auftritt der Fahnenschwenker und dem Tanz der Rokoko-Gruppe und einer Gesangseinlage von Jenny Isenbügel. Den krönenden Abschluss bildet dann der Auftritt der „Rhine Area Pipes & Drums“.

Eröffnet wird das Fest traditionell sehr lautstark mit Böllern und dem Festgeläut der Glocken der St. Agnes Kirche am Samstag um 16 Uhr. Höhepunkt am Sonntag ist der historische Festumzug mit anschließender Parade um 16 Uhr auf der Rahmer Straße. Dabei gibt es außergewöhnliche Gruppen – hier spricht man nicht von Kompanien – zu sehen, die alle aus den eigenen Reihen stammen. So gibt es beispielsweise eine Rokoko-Gruppe, deren Damen in den prachtvollen Kleidern mit Reifröcken und die Herren in Samtanzügen immer wieder ein sehr beliebtes Fotomotiv sind. Das gilt auch für die in historischen Musketier-Uniformen mit Hut und Federn gekleidete Böllergruppe, die es stets ordentlich krachen lässt. Fahnenschwenker und echte Greifvögel sind ebenso wie viele Pferde und Kutschen im Zug jedes Mal ein Highlight.