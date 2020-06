Ärger am Angermunder Baggersee : Dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht

Angermund Bislang wird nur auf die vielen Probleme am Baggersee reagiert. Das hilft nie lange, die Situation zu entspannen. Deshalb fühlen sich viele der Angermunder inzwischen in Stich gelassen.

Die Situation rund um den Baggersee ist seit mehr als 30 Jahren Thema im Düsseldorfer Norden und bei den zuständigen Politikern und wird dies voraussichtlich auch weiterhin bleiben. Denn obwohl in den Seen das Baden nicht erlaubt ist, ziehen sie bei heißem Wetter dennoch die Besucher in Scharen an. Verbote und Kontrollen können das nicht dauerhaft unterbinden. Deshalb hat die Bezirksvertretung 5 auch immer wieder den Versuch unternommen, einen geordneten Badebetrieb, wie beispielsweise am Unterbacher See, zu erreichen. Damit sollen Dinge, die ohnehin stattfinden, wie das verbotene Schwimmen und Parken, in vernünftige Bahnen gelenkt werden.