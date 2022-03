RRX-Planungen in Düsseldorf : Planungen zum RRX in Angermund sollen verbessert werden

Planungen zum RRX in Angermund sollen verbessert werden

RRX-Planungen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Forderungen der Stadt an die Deutsche Bahn wurden den Bezirksvertretern vorgestellt. Besonders beim Lärmschutz soll nachgebessert werden.

Die Verwaltung hat in der Sitzung der Bezirksvertretung 5 vorgestellt, welche Änderungen die Stadt Düsseldorf bei den Planungen des Rhein-Ruhr-Express (RRX) für den Streckenabschnitt durch Angermund fordert „mit dem Ziel der Erlangung einer breiten Akzeptanz des Bauvorhabens“. Die Bezirkspolitiker haben die Vorlage mit einer Enthaltung zur Kenntnis genommen. Diese wird in den nächsten Wochen mehrere Ausschüsse durchlaufen und am 7. April dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.