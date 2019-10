St. Martin in Düsseldorf : Konzept für Martinsfest kommt an

Foto: Jana Bauch (jaba) Das Martinsfest wird auf dem Schulhof mit einem Martinsfeuer und der Mantelteilung enden.

Angermund Ein Verein hat den Zug umstrukturiert und den Weg durch das Dorf verändert.

Von Julia Brabeck

Vor zwei Jahren wurde das Angermunder Martinsfest nur auf dem Gelände der Friedrich-von-Spee-Schule gefeiert. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken genannt. So sollen sich in den Vorjahren Autofahrer rücksichtslos verhalten haben. Dass der Zug somit nicht mehr durch die Straßen von Angermund zog, hatte für viel Unmut gesorgt und zur Gründung des Vereins „St. Martinskomitee Angermund von 1901“ geführt. Die Jahreszahl nimmt Bezug auf das Datum, an welchem zum ersten Mal ein geordnetes St. Martinsfest in Angermund stattfand.

„Unser oberstes Ziel ist es, für und mit unseren Kindern ein sicheres und schönes Martinsfest zu feiern“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Stecher. Deshalb wurde der Zug, an dem bis zu 1500 Personen teilnehmen, neu geordnet, eine neue Strecke durch wenig befahrene Straßen festgelegt und das Sicherheitskonzept überarbeitet. So begleiteten neben DRK und Freiwillige Feuerwehr auch vier Personen jeweils eine Schulklasse. „Das alles hat sich bewährt, so dass wird in diesem Jahr wieder den Zug durch den Ort führen können“, sagt Stecher.