St. Martin in Düsseldorf : Martinslaternen schmücken die Angermunder Schaufenster

Angermund Gebastelt wurden die kleinen Kunstwerke von den Jungen und Mädchen der beiden städtischen Kindertagesstätten. Sie sind in 20 Geschäften zu sehen.

Die St. Martinszüge in traditioneller Form können in diesem Jahr nicht stattfinden und werden deshalb in den meisten Stadtteilen abgesagt. So auch in Angermund. Babette de Fries, Leiterin der beiden städtischen Kindertagesstätten, wollte aber nicht, dass die Kinder auch noch auf das Basteln der Laternen verzichten müssen. „Um die Kinder dafür zu motivieren, musste aber ein Anreiz her, denn das Laternenbasteln ist schon aufwendig“, sagt de Fries. Zusammen mit Andrea Lindenlaub, Vorsitzende von Handwerk und Handel (HuH), kam sie auf die Idee, eine Laternenausstellung zu organisieren. Und die findet sogar im gesamten Ort statt.