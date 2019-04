Literatur zur Homosexualität : Räume für schwul-lesbische Bücherei

Angermund Die Bibliothek hat nach zehn Jahren Suche neue Räume im Bürgerhaus erhalten. 3000 Werke rund um Themen zur Homosexualität können dort entliehen werden.

Reise, Gesundheit, Psychologie und fremdsprachige Literatur – das sind Kategorien, die man wohl in jeder üblichen Bücherei findet. Die neue Bücherei im Angermunder Bürgerhaus ist aber eine besondere Einrichtung, denn sie ist eine schwul-lesbische Bibliothek und deshalb findet man dort auch Bücher beispielsweise zu den Themen Bisexualität, Lesbenromane, Männerbiografien und Transsexualität.

Ins Leben gerufen wurde die Buchsammlung bereits 1996 von einer Gruppe des Lesben- und Schwulen-Zentrums Düsseldorf und ehrenamtlich geleitet von der Lektorin Andrea Schroeder und dem Buchhändler Markus Gickeleiter. Die letzten zehn Jahre waren die Werke aber nicht mehr frei zugänglich, da passende Räume fehlten. Die Bücher wurden deshalb in 40 Bananenkartons verstaut und lagerten seitdem in der Wohnung von Gickeleiter. „Das geht gar nicht, dass Bücher, die jemand gerne lesen will, nicht zugänglich gemacht werden können“, sagt Alexander Führer, Vorstandsmitglied des Angermunder Kulturkreises (AKK). Er nennt damit einen der Gründe, warum der Kulturkreis sich entschlossen hat, einen Teil seines Museums im Bürgerhaus für die Lesben- und Schwulen Bibliothek Düsseldorf (LUSBD) zur Verfügung zu stellen.