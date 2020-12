Bau des RRX in Düsseldorf : So hoch werden die Schallschutzwände in Angermund

So hoch werden die Schallschutzwände in Angermund

Angermund Ein Neubau am Bahnhof verdeutlicht, wie hoch die mehrere Kilometer lange Wand werden soll. Diese wird mitten durch den Ort führen.

Wie die geplanten Schallschutzwände wirken werden, können sich die Angermunder mit Hilfe des Neubaus für eine Aldi-Filiale am Angermunder Bahnhof verdeutlichen. Nach Berechnungen der Bürgerinitiative entspricht die Höhe des neuen Gebäudes in etwa der Höhe der geplanten Lärmschutzwände der Deutschen Bahn. „Jetzt hat jeder die Chance, ganz plastisch zu sehen, welches städtebauliche Desaster in Angermund droht, sollte sich die Deutsche Bahn mit ihren Plänen durchsetzen, kilometerlange Mauern mitten durch Angermund hochzuziehen. Der Supermarkt, über dessen Höhe und Wuchtigkeit sich die Angermunder aufregen, ist dann nur noch Peanuts“, sagt Wagner. Die Initiative hat nun 2000 Briefe an die Haushalte verteilt und die Bürger aufgefordert, sich die Situation anzuschauen. „Dann kann keiner später sagen, er hätte das nicht gewusst.“