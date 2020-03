Familienleben in Düssedorf : Ein Familienzentrum für Angermund

Babette de Fries, hier mit Leo, Niklas und Maximilian (v.l.), leitet jetzt auch das Familienzentrum in Angermund. Foto: de Fries

Angermund An zwei Standorten werden Angebote aus den Bereichen Kultur, Bildung und Sport gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Vor zwei Jahren wurde das neue Gebäude für die Kindertagesstätte Am Litzgraben eröffnet, das Platz für 62 Kinder bietet. Der Neubau wurde damals so konzipiert, dass dort auch ein Familienzentrum für die beiden städtischen Kitas in Angermund – Am Litzgraben und Angeraue – untergebracht werden kann. So gibt es dort unter anderem einen großen Veranstaltungsraum, der über einen Nebeneingang betreten werden kann, ohne dass die Gäste durch die Kitaräume gehen müssen.

Die Idee von einem Familienzentrum wurde vom Jugendhilfeausschuss aufgegriffen und nun umgesetzt, sodass dort nun auch Angebote für Familien gemacht werden, deren Kinder nicht die Kitas besuchen. Das Familienzentrum soll zum Mittelpunkt für Kinder und Familien im Stadtteil werden, wobei die Kurse an beiden Standorten stattfinden. In beiden Kitas wurde auch ein Elterncafé in den Eingangsbereichen eingerichtet, in dem sich Väter und Mütter bei einer Tasse Kaffee untereinander austauschen können. Dort liegen auch Ordner aus, die Informationen und Einrichtungen rund um das Familienleben enthalten. „Es war uns immer schon ein Anliegen, dass sich auch die Eltern bei uns wohlfühlen, darauf können wir nun aufbauen“, sagt Babette de Fries, die nun beide Kitas und das Familienzentrum leitet. „Das ist viel Zusatzarbeit, die mir aber Spaß macht, denn ich netzwerke gerne.“ So hat de Fries viele der Referenten und Kursleiter über persönliche Kontakte gewonnen, aber auch starke Bildungsträger wie die Kaiserswerther Diakonie, die Diakonie Düsseldorf und den Kiwifalter mit im Boot.