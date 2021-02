Bürgermonitor : Altes Holzschild soll zurückkehren

Düsseldorf Eines der alten Straßenschilder aus Holz in Angermund ist verschwunden. Auf eine Rückkehr legen die Anwohner Wert, denn die Schilder verleihen dem Ort ein eigenes Profil.

Für die 81 Angermunder Straßen gibt es ausschließlich bunte geschnitzte Holzschilder, die alle mit einer Rose verziert sind – ein Hinweis auf die riesigen Rosenfelder, die es früher in Angermund gab. Nur an der Kreuzung der Straßen Am Kreuz und Angeraue steht seit gut einem Jahr ein Metallschild. „Seitdem warte ich darauf, dass wir wieder unser schönes Holzschild zurück erhalten“, sagt Anwohner Hans-Georg Hillenbrand.