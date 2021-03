Historische Gebäude in Düsseldorf : Das Haus Litzbrück soll erhalten bleiben

Düsseldorf Nach dem Verkauf des Gebäudes kamen Befürchtungen auf, dieses könnte abgerissen werden.

Seit knapp einem Jahr ist nun das Haus Litzbrück an der Bahnhofstraße, in dem sich ein Hotel mit 30 Betten und ein Restaurant mit 120 Plätzen befanden, geschlossen. Eigentlich hatte das Betreiberehepaar Iris und Johannes Christen vorgehabt, den Betrieb noch bis Ende 2020 fortzusetzen, doch dann hat Corona die Schließung, die unter anderem aus Altersgründen geplant war, beschleunigt. Inzwischen wurde das 1909 erbaute Gebäude an die Salia Verwaltungs GmbH mit Sitz in Wesel verkauft.