Kinderbetreuung in Düsseldorf : Graf Recke Stiftung baut neue Kindertagesstätte in Wittlaer

Graf Recke Stiftung baut neue Kindertagesstätte in Wittlaer

Kinderbetreuung in Düsseldorf

Die neue Kindertagesstätte der Graf Recke Stiftung soll am Buschgasser Weg entstehen. Foto: Wüsthoff Architekten

Wittlaer In dem dreistöckigen Gebäude sollen auch Wohnungen für Auszubildende und ein Familienzentrum geschaffen werden. Die Bezirkspolitik hat einer entsprechenden Bauvoranfrage bereits zugestimmt.

Der Stadt ist die ausreichende Versorgung von Kitakindern mit Betreuungsplätzen wichtig. In Wittlaer werden dringend noch weitere Plätze benötigt. Deshalb hat die Bezirksvertretung 5 nun über einen Eilantrag einer Bauvoranfrage zugestimmt, welche den Neubau einer dreizügigen Kindertagesstätte mit einem Familienzentrum und Wohnungen für Auszubildende im Ortsteil Einbrungen vorsieht.

Die Graf Recke Stiftung will auf ihrem Gelände am Buschgasser Weg dafür ein dreigeschossiges Gebäude errichten. In den beiden Obergeschossen werden insgesamt 18 multifunktionale Wohneinheiten geschaffen, die im ersten Schritt vor allem städtischen Azubis – mit und ohne Familie – zur Verfügung gestellt werden sollen. „Damit wird die Nachwuchsgewinnung der sozialen Ausbildungsberufe wie auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt“, teilt die Stiftung mit. Im Untergeschoss soll zudem ein Gemeinschaftsraum eingerichtet werden. Die 15 erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück eingerichtet. Für den Bau müssen 19 satzungsgeschützte Bäume gefällt werden. Ersatzpflanzungen werden mit dem Gartenamt abgestimmt. Zudem soll durch einen landschaftspflegerischen Begleitplan sichergestellt werden, dass es eine vernünftige Grüngestaltung geben wird. Auf der Grundlage des nun bestehenden Planungsrechtes wird die Graf Recke Stiftung jetzt die Baugenehmigung beantragen.