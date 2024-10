Kunst in Düsseldorf Dynamische Ruhe im Bürgerhaus Angermund

Dunkhorst ist seit vielen Jahren in verschiedenen künstlerischen Bereichen tätig: Als Musiker mit eigener Band, als Grafikdesigner vor seinem Studium sowie als Maler. Lange Zeit stand jedoch sein beruflicher Werdegang im Vordergrund – als Physiker und Software-Ingenieur war er viele Jahre Geschäftsführer im IT-Bereich. Seit 2021 konzentriert sich Svend Dunkhorst vollständig auf seine künstlerische Arbeit in der abstrakten Malerei. Bei der Ausstellung wird er unter anderem Werke unter dem Titel „Dynamic Silence“ vorstellen und persönlich für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Die Vernissage findet am 11.Oktober um 19.30 Uhr statt. Der Künstler führt selbst in seine Arbeiten ein. Die Ausstellung ist am 12. und 13. Oktober und am 19. und 20. Oktober von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind nach persönlicher Vereinbarung möglich. Infos unter https://angermunder-kulturkreis.de