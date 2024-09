Brauchtum in Düsseldorf Möschesonntag stimmt auf das Schützenfest ein

Mit dem Mösche-Sonntag am 1. September geben die Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft Angermund den Startschuss für das Schützen- und Volksfest, das vom 7. bis 9. September gefeiert wird. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit dem Antreten der Bruderschaftsmitglieder an der Kirche. Anschließend werden, angeführt vom Spielmannszug der Bruderschaft, das Königspaar Holger und Carolin Krüger, der Kronprinz Sebastian Hermkes, die Schülerprinzessin Clara Krüger, der Traditionskönig Wilfried Kallenberg, der Gästekönig Ferdinand Wolff, die Pagenprinzessin Alexia Säcker und die uniformierten Gruppen hinter der „Goldenen Mösch“ über die Graf-Engelbert-Straße und Angermunder Straße zum Hochschießstand am Freiheitshagen ziehen.