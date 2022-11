Mexikanische Küche in Düsseldorf : Hommage an Frida Khalo im Mi Frida in Angermund

Hommage an Frida Khalo im Mi Frida in Angermund

Mexikanische Küche in Düsseldorf

Angermund Das Bistro „Mi Frida“ in Angermund bietet authentische mexikanische Küche mit viel Herzlichkeit. Saisonale Angebote runden das Angebot ab.

„Mi Frida“ – übersetzt bedeutet das „Meine Frida“. Auf welche berühmte mexikanische Künstlerin sich dieser Name bezieht, dürfte klar sein. Frida Khalo ist das große Vorbild von Jessica Riojas, sie bewundert die Eigensinnigkeit und Emanzipation der Künstlerin. Die gebürtige Mexikanerin kommt aus dem Nord-Osten des lateinamerikanischen Landes und hat sich im August dieses Jahres einen lang gehegten Traum erfüllt: Ihr eigenes Bistro.

Beim Blick in den Laden im Düsseldorfer Norden springt sofort die liebevolle, dezente Dekoration ins Auge. Bilder und Zitate der berühmten Künstlerin hängen hier an den Wänden, es gibt handgemachte lokale Kunst aus Mexiko und auch die Bar wirkt einladend. Der Außenbereich besticht mit schöner Terrasse und altem Baumbestand.

Ihre Ausbildung hat Jessica Riojas an Kochschulen in Mexiko und im Baskenland in Spanien absolviert. „Mir ist wichtig zu zeigen, dass die mexikanische Küche aus mehr als Tex-Mex-Gerichten, Tacos und Tequila besteht“, erzählt sie lachend. Die Speisekarte, wie auch das Bistro, ist klein aber fein. Alle Gerichte werden vor Ort zubereitet, nichts kommt aus der Tüte.