Hilfsaktion in Düsseldorf Angermunder Sternsinger wollen durchstarten

Johanna braucht diese Verpflichtung aber eigentlich nicht, sie ist schon als Kita-Kind Sternsinger gewesen und war auch noch als 14-Jährige aktiv. „Für mich ist das Tradition und eine gute Gelegenheit, anderen zu helfen.“ Nicht so viel Spaß hat nach eigenem Bekunden zwar der achtjährige Andreas an der Aktion, „aber es macht mir ein gutes Gefühl, wenn ich anderen helfen konnte“, und deshalb will auch er erneut an zwei Tagen mitziehen. Und belohnt wird das zudem, denn in der Regel bekommen die Kinder immer viele Süßigkeiten geschenkt. Ein Überschuss davon wird an Organisationen wie etwa die Tafel gespendet, der Rest gerecht unter den Kindern verteilt. Dafür trifft man sich im Gemeindehaus, wo auch die Sammelbüchsen geleert, das Geld gezählt und die Ergebnisse unter dem Jubel der kleinen Könige verkündet werden. Und die sind teilweise schwer von der Spendenfreudigkeit der Angermunder beeindruckt. „In manchen Häusern bekommen wir sogar 100 Euro“, sagt die elfjährige Valentina.