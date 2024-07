Sport in Düsseldorf Die „Super-Senioren“ blieben dieses Jahr unbesiegt

Trainiert wird weiterhin zweimal in der Woche zwischen zwei und drei Stunden auf der Vereinsanlage am Pannschoppen am Ortsrand von Angermund und im Winter in einer Halle in Duisburg. „Wir spielen zwei Sätze auf dem Platz und den dritten in der Vereinsgaststätte“, sagt Ferdi Müller und alle lachen. Deshalb wird auch die Belegung des Platzes immer so gebucht, dass am Ende des Trainings die Gaststätte noch geöffnet hat. „Aber die Bewegung ist ganz wichtig, und Tennis ist gut für die Reflexe und die Koordination. Und Bewegung an der frischen Luft ist besonders gut, deshalb spielen wir eigentlich auch nur aus Spaß an der Freud“, sagt Ferdi Müller.