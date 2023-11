Künstlerin aus Düsseldorf “Einen Plan B habe ich nicht“

Fleur, die sich den Künstlernamen Fleur Rose gegeben hat, wusste schon sehr früh, dass sie etwas mit Gesang machen will. Bereits mit zehn Jahren erhielt sie erstmals Gesangsunterricht in Düsseldorf. Später fuhr sie mehrere Jahre wöchentlich nach Köln, um ihre Stimme schulen zu lassen. „Die war schon zu Kinderzeiten ungewöhnlich, dunkler und nicht so lieblich, wie bei anderen Kindern“, sagt Fleur. Im Kinderchor der Oper hat sie mitgewirkt, aber dabei gemerkt, „dass mir das Klassische nicht so liegt“. Auf der Bühne stehen aber schon, wie sie bei der Talentshow in ihrer Schule feststellen konnte. Da hat sie a-cappella „We are the Champions“ von Queen performt. „Das habe ich genossen.“