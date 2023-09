Schützenfest in Angermund Königin wirbt für mehr Frauen im Verein

Höhepunkt in ihrem Königsjahr war für Kerstin Michel die Fahrt in einer Kutsche durch das Dorf am Sonntagnachmittag beim Schützenfest und die anschließende Parade. „Das ist besonders schön, da ich so viele Menschen am Straßenrand kenne, ihnen zuwinken kann“, sagt Michel. Sie kann anderen Frauen nur empfehlen, sich auch einmal am Königsschießen zu beteiligen. „Mein Jahr war aufregend, spannend, intensiv und ist sehr schnell vorbeigegangen!“