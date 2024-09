Besonderer Rundgang durch Düsseldorf Die Nachtwächter führen wieder durch Angermund

Während der Tour werden die Teilnehmer in die damalige Zeit zurückversetzt und erfahren, wie das Leben in Angermund im Mittelalter ausgesehen hat. Die Nachtwächter erzählen spannende Geschichten und Anekdoten über das frühere Alltagsleben und historische Gebäude, vor allem in der Graf-Engelbert-Straße. Musikalische Begleitung und eine abschließende Überraschung machen diese Tour zu einem besonderen Event, das für die gesamte Familie geeignet ist. Die Touren starten Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober. Treffpunkt ist vor der Kellnerei (Burg) am Ende der Graf-Engelbert-Straße. Sollte der Rundgang witterungsbedingt ausfallen, wird diese mit Aushängen und über die Homepage des Kulturkreises www.angermunderkulturkreis.de bekannt gegeben.