Abwasser in Düsseldorf Der Drosselweg erhält einen neuen Kanal

Im Drosselweg werden die neuen Kanalisationsleitungen komplett in offener Bauweise gebaut und an die Kanalisation in der Bahnhofstraße angeschlossen. Um den laufenden Verkehr in der Bahnhofstraße nicht zu behindern, erfolgt dort der Anschluss an die vorhandenen Kanäle in unterirdischer Stollenbauweise. Für die Baumaßnahme ist die Erstellung einer temporären Baustraße erforderlich, die über das Privatgrundstück Drosselweg 11 zum Blaumeisenweg geführt wird. Sie dient während der Sperrung des nur rund drei Meter breiten Drosselweges für die Erreichbarkeit der dortigen Grundstücke sowie als Anfahrt zur Baustelle