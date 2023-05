Streit um Seenutzung in Düsseldorf Bürger wollen weiter im Angermunder See baden

Die Bürgerinitiative „Angermunder See – besser für alle“ hat nun Unterschriften an den Beigeordneten Jochen Kral übergeben, die gesammelt wurden, um einen Badebetrieb am Angermunder See zu sichern. Die Initiative hatte sich im Oktober 2021 gegründet, nachdem bekannt wurde, dass die Stadt nach zahlreichen Anwohnerbeschwerden über Lärm, Müll und Parkchaos ein Konzept für die Beruhigung des Sees erarbeitet hatte. Dieses sah unter anderem die Durchsetzung des Badeverbotes am See und die Einrichtung eines Naturschutzgebietes vor. In diesem dürfen Wege nicht verlassen werden.