Bezirksvertretung 5 tagt Politik berät über eine Schulerweiterung in Angermund

3. Die CDU stellt den Antrag, ausreichend Platz an der städtischen Friedrich-von-Spee-Gemeinschaftsgrundschule Angermund zu schaffen. „Für Angermund stehen weitere Bebauungen an. Um den in Zukunft wachsenden Bedarf an Schulplätzen wohnortnah umsetzen zu können, bitten wir um eine zeitnahe Umsetzung der bestehenden Erweiterungspläne auf dem dafür vorgesehenen städtischen Grundstück“, sagt Antragstellerin Babette de Fries. Sie verweist darauf, dass ab dem Schuljahr 2026/27 der Anspruch auf Ganztagsschule schrittweise für Grundschüler und Schülerinnen gelte. „Hierauf sollte die Schule mit genügend Räumen, sowie einer Mensa ausgestattet sein.“ Zudem soll die alte, seit Jahren leer stehende Hausmeisterwohnung renoviert werden, um dann als Lagerraum genutzt werden zu können.