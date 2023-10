Kunst im Düsseldorfer Norden Event-Galerie eröffnet in Angermund

Ein weiteres Angebot des Ehepaars sind ungewöhnliche Touren durch Düsseldorf. In der letzten Zeit hat man beispielsweise „Bäckertouren“ angeboten, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Hinkel. Die Reaktion auf ein sogenanntes alltägliches Produkt in völlig neuem Licht war überaus positiv. In diese Richtung will man auch in Zukunft weitergehen. „Man glaubt nicht, wie sehr die Menschen an einem besonderen Blick auf wichtige Dinge des Alltags interessiert sind“, sagt der Angermunder Galerist.