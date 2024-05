Düsseldorferin gründet Hilfsorganisation Angermunderin will die Geburtshilfe in Tansania verbessern

Nun will sie aber ihre Hilfe professionalisieren. Gemeinsam mit der Hebamme Inga Kern, die ebenfalls in Tansania in einer Klinik in der Geburtshilfe mitarbeitet, hat sie im Dezember 2023 den gemeinnützigen Verein „Midwives 4 Tanzania“ gegründet. „Hebamme ist für uns nicht nur ein Beruf, sondern Berufung.“ Deshalb wollen die beiden Frauen ihr Wissen weitergeben, denn mit wenigen Mitteln könne viel erreicht werden. Dafür kooperieren sie nun mit einem kirchlichen Krankenhaus mit angeschlossener Ausbildungsschule. „Wir werden in den kommenden Wochen im Austausch mit dem Schulleiter den vorhandenen Lehrplan durchgehen und schauen, wo wir mit wichtigen Themen ergänzen und vertiefen können.“