Vereinsgründer im Düsseldorfer Norden Ein Musiker mit Leib und Seele

Johannes Kohlhaus wurde im benachbarten Stadtteil Kalkum geboren, lebt aber seit mehr als 50 Jahren in Angermund. Und dort engagiert er sich in fast allen Vereinen, in der St.Sebastianus-Bruderschaft hat er die Abteilung „die Wallensteiner“ gegründet und war lange deren Hauptmann. Dem Angermunder Kulturkreis diente er als Pressesprecher, und auch dem Turnverein seines Stadtteils gehörte er an, spielte in der Fußballabteilung und war sogar Schiedsrichter.