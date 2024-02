Heimatverein in Düsseldorf-Angermund Vorstand des Kulturkreises ist jünger, größer und weiblicher

Dabei ist es ihm und den übrigen Vorstandsmitgliedern wichtig, dass die Angermunder Gemeinschaft sich aktiv einbringt. „Dafür muss man auch nicht unbedingt Mitglied bei uns sein, und man kann auch nur projektbezogen mitarbeiten, beispielsweise eine einzelne Lesung organisieren oder sein Wissen in einem Vortrag einbringen.“ Zudem will der Verein auch schon vorhandene Angebote in der Stadt nutzen, sich beispielsweise mit dem Theatermuseum und Schauspielhaus vernetzen, dorthin Exkursionen anbieten.