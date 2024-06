Kita-Programme in Düsseldorf Ein kreativer Umgang mit den neuen Medien in der Kita

„Alle reden von und über Podcast. Wir wollten den Kindern zeigen, was das überhaupt ist und wie es entsteht“, sagt Katrin Rothe, Gruppenleiterin in der Kita. In ihrem Podcast haben die Kinder Experimente der Evonik Kinderuni, die in der Rheinischen Post veröffentlicht wurden, erklärt. „Als ich ins Mikrofon gesprochen habe, war ich aufgeregt und hatte ein komisches Gefühl im Bauch. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht“, sagt der sechsjährige Paul.