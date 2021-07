Erhalt von historischen Gebäuden in Düsseldorf : Die Zukunft von Haus Litzbrück ist weiter ungewiss

Düsseldorf Seit dem Verkauf der historischen Immobilie steht das Gebäude leer. Was mit dem ehemaligen Hotel passieren wird, soll sich in den nächsten Monaten entscheiden.

Seit mehr als einem Jahr ist nun schon das Haus Litzbrück an der Bahnhofstraße, in dem sich zuletzt ein Hotel mit 30 Betten und ein Restaurant mit 120 Plätzen befunden haben, geschlossen. Das historische Gebäude von 1909 wurde an die Salia Verwaltungs GmbH mit Sitz in Wesel verkauft. Diese wollte eigentlich bis Juni ein Konzept erstellen, wie es mit dem Gebäude und dem Standort weitergeht. „Corona hat aber unseren Zeitplan durcheinander geworfen. Andere Projekte von uns mussten erst noch bearbeitet werden, so dass wir erst in rund zwei Monaten die Planungen zu Haus Litzbrück aufnehmen können“, sagt Gesa Hecker von der Salia Verwaltungs GmbH. Erst dann würde sich entscheiden, wie es mit dem Haus weitergehen soll. Ideen dazu gebe es aber bereits.