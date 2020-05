Bürgermonitor : Unterrather Straße wird endlich saniert

Unterrath Der Straßenabschnitt rund um das frühere Zentrum von Unterrath soll bereits seit mehr als 40 Jahren aufgewertet werden. Jetzt wird die Straße umfassend neu gestaltet. Eine Millionen Euro werden investiert.

Inge Jünger hat eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass die Unterrather Straße noch einmal saniert werden wird. Viele Jahre herrschten am Anfang der Straße, der in einer Sackgasse liegt, chaotische Zustände. Autos parkten ungeordnet oft in Zweierreihe auf der Straße und immer wieder neue Baustellen behinderten den Verkehr. „Es war furchtbar und nahm einfach kein Ende“, sagt Jünger. Sie wohnt in der angrenzenden Hoferhofstraße und hat häufig lieber einen großen Umweg in Kauf genommen, um nach Hause zu fahren, als die Unterrather Straßen nutzen zu müssen. Hinzu kommt, dass die Unterrather Straße immer wieder nur notdürftig repariert wurde und inzwischen einen Flickenteppich bildet. Auch liegen in der Straße noch alte Straßenbahngleise, die schon lange nicht mehr genutzt werden und die besonders für Fahrradfahrer und Menschen mit Rollatoren eine Gefährdung darstellen. „Ich konnte mich einmal nur mit einem Sprung vom Rad retten, aber eine Bekannte ist dort übel gestürzt“, sagt Jünger.