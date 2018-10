Die KG De elf Pille hat ein neues Kinderprinzenpaar

Angermund Am 10. November werden das Kinderprinzenpaar, aber auch sein erwachsenen Pendant offiziell vorgestellt. Das ist der Auftakt zur Session 2018/19.

Begleitet wird das Kinderprinzenpaar von den Pagen Theresia Theobald und Bennet Bluhm. Theresia folgt einer Familientradition. Bereits ihre Geschwister waren 2012 und 2015 Pagen. Bennet wollte spätestens seit seine Schwester 2017 Kindervenetia war, in die Kindercrew. Die feierliche Kürung ist zusammen mit dem Hoppeditz-Erwachen der Kinder am 10. November um 16.11 Uhr im Schützenhaus Angermund, Freiheitshagen, geplant. Der Eintritt ist frei. Um 20.11 Uhr erwacht dann auch für die Erwachsenen der Hoppeditz. Dann wird auch das „große“ Prinzenpaar gekürt. Weitere Termine der Session sind das Biwak am 2. Februar, das Üben und Singen von Sessionsliedern am 22. Februar, der karnevalistische Kaffeeklatsch am 23. Februar und die Kinder-Karnevalsparty am 24. Februar. Die Kinder in der KG De 11 Pille feiern in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum. Seit 1964, also 5x11 Jahren, gibt es Kinderprinzenpaare in Angermund. Der Verein sucht für seine Chronik deshalb noch weitere Fotos von ehemaligen Prinzenpaaren. Diese können per Email unter vorsitzender@11pille.com zugesendet werden.