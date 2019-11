Karneval in Düsseldorf : Neue Hoheiten für die Angermunder Narren

Gerd und Susi Weber werden als Prinzenpaar die Angermunder Karnevalisten durch die 5. Jahreszeit geleiten. Foto: De 11 Pille

Angermund Das Prinzenpaar kennt den Karneval von Kindesbeinen an. Inthronisierung ist am 23. November.

In ihrer Jubiläumssession 6x11 Jahre wird die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille vom Prinzenpaar Gerd I. und Susi I. Weber repräsentiert. Beide können auf reichlich karnevalistische Erfahrung zurückblicken und setzen mit ihrer Regentschaft Familientraditionen fort. Deshalb war der Vereinsvorstand von der Bewerbung der beiden als Prinzenpaar so überzeugt, dass er bereits Ende 2018 den Zuschlag für das Amt erteilte.

Gerd Weber ist in Angermund kein Unbekannter. Als Spross der Familie Weber ist der 54-jährige Elektroinstallateurmeister heute Mit-Geschäftsführer der Alfons Weber GmbH und zuständig für die Bereiche Heizung, Kundendienst und Klima. Einen Tag, nachdem die KG „De 11 Pille“ elf Jahre alt wurde, erblickte Gerd in Ratingen das Licht der Welt. In Lintorf wuchs er am Lökesfeld/Löken auf, wo er auch heute noch wohnt.

Vor genau zwanzig Jahren regierten Gerds Onkel und seine Tante bereits die Narren in Angermund. Sein Vater Alfons Weber gehörte zu den Gründungsmitgliedern der De 11 Pille. Deswegen durfte Gerd auch in seiner Kindheit schon Karnevalsflyer verteilen. Über Jahrzehnte verlor er dann das Interesse am Karneval. Erst mit seiner zweiten Frau Susi kam auch das närrische Gen wieder zum Vorschein. Heute feiern beide begeistert Karneval und scheuen keine Kosten und Mühen bei der Kostümwahl. Seit Februar 2019 muss sich Gerd aber weniger Gedanken um ein Kostüm machen, denn er ist seitdem Senator der 11 Pille und in Uniform unterwegs.

Venetia Susi, 1971 in Düsseldorf geboren, wuchs ab 1973 in Lintorf auf. Sie besuchte dort Grundschule und Gymnasium und machte ihre Ausbildung zur Friseurin. Seit 2012 arbeitet sie bei einem Fachgroßhandel für Haustechnik und Industriebedarf in Duisburg. Ihre Mutter Liesel Schäfer legte ihr den Karneval in die Wiege. Diese war Tanzmariechen der KG Stachelditze 1957 Düsseldorf Ost. Gerd und Susi sind seit 2014 jeweils in zweiter Ehe verheiratet und haben beide aus erster Ehe zwei erwachsene Töchter.