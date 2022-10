Karneval in Düsseldorf : Majestäten werden dringend gesucht

Susi und Gerd Weber sind ein wahrlich königliches Paar und waren drei Sessionen lang die Tollitäten in Angermund. Jetzt wird eine Ablösung für sie gesucht. Foto: Siegfried Dammrath

Düsseldorf Der Karnevalsverein De 11 Pille aus Angermund hat viel für die anstehende Session geplant. Allerdings fehlen noch die Tollitäten, um die Narren anzuführen. Um das Amt können sich nun Bürger kurzfristig bewerben.

Die bereits dritte Session bestreitet das Prinzenpaar Gerd und Susi Weber für den Karnevalsverein De 11 Pille. Schon 2021 war eigentlich für sie bereits Nachfolger gefunden worden, doch Corona verhinderte die Amtsübergabe. „Und jetzt, zwei Jahre später, hat sich die Lebenssituation für das vorgesehene neue Prinzenpaar geändert, sodass es dieses Amt nun leider nicht mehr antreten kann“, sagt Tim Küsters, Präsident der De 11 Pille.

Kurzfristig muss deshalb Ersatz her und diesen zu finden, ist nicht einfach. „Wir sprechen auch selber Mitglieder an, die wir für geeignet halten, aber das ist bei vielen einfach nicht der geeignete Zeitpunkt für so ein Amt.“ Denn der Verein mit seinen gut 350 Mitgliedern hat einen besonders niedrigen Altersdurchschnitt, der bei rund 37 Jahren liegt. „Darunter sind viele junge Eltern, für die es einfach nicht möglich ist, an den Wochenenden häufig unterwegs zu sein“, sagt Küsters. Der Vorstand startet deshalb einen eher unkonventionellen Aufruf, um einen Prinz und eine Venetia zu finden. „Es können aber auch zwei Prinzen oder zwei Venetien sein.“

Info Bewerbungen einzeln oder als Paar möglich Bewerbung Bis zum 10. Oktober kann man sich als Prinz, Venetia oder auch als Tollitäten-Paar (Prinz & Venetia, Prinz & Prinz, Venetia & Venetia) bewerben. Einsendungen per E-Mail an

vorsitzender@11pille.com. Karten für die Kostümsitzung am 28. Januar im Henkelsaal, aber auch für die Partys und die Sessionseröffnung, gibt es über die Homepage www.11pille.com.

Mitglied bei den De 11 Pille müssen die Bewerber nicht sein, aber es dann werden. „Man sollte keine Angst haben, vor Menschen zu reden und bereit sein, sich auf Menschen einzulassen, auf diese zuzugehen“, sagt Küsters. Wer will, kann sich dafür von der Theaterpädagogin Christina Arnold coachen lassen, die selber 2016 Venetia war.

Die Kosten für das Amt, werden vom Verein möglichst niedrig gehalten, denn für die Tollitäten stehen Leih-Ornate in verschiedenen Größen bereit. Teure Maßanfertigungen entfallen somit. Wie viel Geld in Pins oder Orden investiert wird, ist den Majestäten selbst überlassen. „Wir bieten Unterstützung an und machen da vom Verein aus keine Vorgaben. Ein Prinzenpaar hat zum Beispiel essbare Orden, die bei einem Bäcker gebacken wurden, verteilt.“

Der Wille, Freizeit für das Amt zu opfern, muss bei den Bewerbern allerdings vorhanden sein. Während die Termine während der Session in der Regel am Wochenende liegen, findet in der eigentlichen Karnevalswoche meist täglich etwas statt. Dazu gehören zum Beispiel Besuche von Kitas, der Grundschule, in Seniorenheimen und der Geschäftsleute im Ort sowie der kfd-Frauen-Sitzung. „Die Woche nimmt man sich besser frei“ sagt Küsters.

Er war selber 2016 der Prinz der De 11 Pille und kann dieses Amt nur aus vollstem Herzen empfehlen. „Es gibt so viele tolle Momente, die man dadurch erlebt. Große, sensationelle Momente, wenn einem die Leute zujubeln, aber auch viele intime und leise Momente. Man bekommt so viel wieder, erlebt so viel Freude und Dankbarkeit.“ An diese Erlebnisse würde er sich heute noch voller Freude erinnern und davon zehren. Und zudem hätte er in seiner Prinzenzeit auch neue Freundschaften geschlossen, die bis heute anhielten.

