RRX-Planungen in Düsseldorf : Die Einhausung der RRX-Geise in Angermund wird neu geprüft

Die Einhausung der RRX-Geise in Angermund wird neu geprüft

RRX-Planungen in Düsseldorf

Die Einhausung in Angermund könnte begrünt und als Park genutzt werden. Foto: Deutsche Bahn

Düsseldorf Der Rat wird das Geld für eine vertiefte Planung der Variante bereitstellen. Ärger gibt es, weil die Bahn laut Kritikern einen weiteren Planungsschritt unangekündigt vorgezogen hat.

Das neue Stadtratsbündnis aus CDU und Grünen greift die Forderung der Angermunder Bürgerinitiative nach einer Einhausung für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) auf. In der Sitzung des Stadtrates am 4. Februar sollen bei den Haushaltsberatungen 150.000 Euro bereitgestellt werden, um Experten zu beauftragen, die Machbarkeit einer Einhausung unter Einbindung der Initiative zu überprüfen.

In Angermund sind rund 1750 Wohneinheiten vom Zuglärm betroffen. Für den Ausbau des RRX sollen deshalb rund 3800 Meter Schallschutzwände beidseitig der Trasse gebaut werden. Diesen Schutz hält die Initiative nicht für ausreichend und kritisiert zudem, dass die Wände den Ort in zwei Teile zerschneiden würden. Bei der Einhausung wird die Bahnstrecke tiefer gelegt und verschwindet unter einem Betondeckel. Die Bahn hatte diese Variante auf Wunsch des Stadtrats 2017 prüfen lassen – und als nicht förderfähig verworfen.

Kritisiert wird von der Politik in diesem Zusammenhang, dass die Bahn bereits am 15. Dezember die RRX-Genehmigungsunterlagen für den Angermunder Planfeststellungsabschnitt 3.1 beim Eisenbahnbundesamt eingereicht hat, obwohl das erst in Frühjahr erfolgen sollte. „Es drängt sich die Frage auf, ob die DB Netz AG mit diesem Schachzug den Willen der Landeshauptstadt Düsseldorf, die als Träger öffentlicher Belange vom RRX-Großprojekt massiv betroffen ist, untergraben will“, teilt die Bürgerinitiative mit.